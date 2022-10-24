ضبط مدرس استولى على 2.5 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الأدوية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط مدرس بمدرسة ثانوى بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بلغت 2.5 مليون جنيه بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية إلا أنه لم يقم برد المبلغ او والأرباح.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للعميد حسن الإمام أكدت صحتها مفادها قيام مدرس ثانوى بدار السلام جنوب شرقى سوهاج .بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ ماليه كبيرة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وتأكد ذلك من خلال بلاغا ا . م . ع . م مشرف مبيعات و7 آخرين جميعهم يقيمون بدار السلام بتلقى المتحرى عنه مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لاحكام القانون.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج بقيادة العقيد راشد سالم وكيل الإدارة قيام أ . ع . ا . ر مدرسة بمدرسة ثانوى بدائرة مركز شرطة دار السلام ببمارسة نشاطا إحتياليا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى الاستثمار في أموالهم وتحقيق ثراء سريع بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية من خلال شركة للأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بــ 3% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون حيث تمكن من الإستيلاء على مبلغ 2.5 مليون جنيه من 7 أشخاص إلا أنه توقف عن سداد أصل المبلغ وأرباحه.

عقب تقنين الإجراءات وإستشذان النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته أعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المستولى عليه من الشاكين وتوصلت التحريات أيضا لوجود ضحايا أخرين لم يتقدموا ببلاغات تم تحرير محضرا بالاقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.