ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

كتب سليم على

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى .

بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ،كما تبين قيام شقيق مالكها بقيادتها فى المقطع المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه إرتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .