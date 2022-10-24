اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 ص
ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى قياده سيارة برعونة .. ارشيفيه
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى .
 
بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ،كما تبين قيام شقيق مالكها بقيادتها فى المقطع المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه إرتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 
 
 

اخبار الحوادث

المرور

الإدارة العامة للمرور

قيادة سيارة برعونة

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة