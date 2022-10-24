ضبط أحد المخابز لتصرفه فى 15 شيكارة من الدقيق المدعم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بحملةٍ تموينية بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 74 محضرًا، منها 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر و 23 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضرين لعدم الإعلان عن مقرارات تموينية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا تصرف في الدقيق.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق المدعم تقدر ب 15 شيكارة دقيق، كما تم ضبط 2 طن أرز شعير لعدم التوريد ومخالفة التعليمات، مضيفا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.