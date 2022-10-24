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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية حماضة بمركز بنى مزار

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية حماضة بمركز بنى مزار قافلة طبية - ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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 تنظم مديرية الصحة في المنيا، بدءً اليوم الأثنين، قافلة طبية علاجية في قرية حماضة بمركز بنى مزار على مدار يومين متتاليين 24 و 25 من أكتوبر الجارى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. 
 
واوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 

مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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