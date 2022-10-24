شركة مياه المنوفية تسعتد لموسم الأمطار بـ191 معدة.. صور

كتب ـ أحمد حسن

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استعداد الشركة لمواجهة موسم الشتاء فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة، بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول .

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن تجمعات المياه بالمدن ووضعها على خرائط GIS وتسلميها للأفرع التابعة للشركة حتى يتم التحرك اليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن، كما تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة، لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أى حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وقال، إنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة وكذلك تحديد أماكن تمركز المعدات.

وأضاف، أنه يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وادارة الازمات والطوارئ بالمحافظة.

وأوضح، أنه يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة، تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية، تزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.

وأكد نجيب، تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وقال يتم الاستعانة بمعدات من الشركات الشقيقة حالة الاحتياج لذلك بتكليف من المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتعاون بين الشركات وبعضها البعض في مثل ذلك .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة.