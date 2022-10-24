شباب كفر الشيخ تنظم الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري

فريق المحافظات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ندوة تثقيفية عن "الإرهاب الفكري واثره على الامن القومى" بمركز شباب البكاتوش إدارة شباب قلين، اليوم الإثنين بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، وذلك لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلا صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، مشيراً على دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب و حثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامه، كما أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

أدار الندوة الشيخ عبد الرحمن شلبي، بالأوقاف بمركز شباب البكاتوش بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و صبحى عبد العزيز مدير إدارة الشباب و تنفيذ همت مصطفى مسؤول النادي الثقافي بالمديرية، ناقش الشيخ شلبى، خلالها العديد من المحاور الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والفنية، لافتاً إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد، يأتى ذلك فى إطار نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول أبنائنا من الشباب.