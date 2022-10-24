سياحة جامعة القناة تعقد المؤتمر الرابع بعنوان "مستقبل السياحة فى ضوء التغيرات المناخية"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن التغيرات المناخية تعتبر القضية الحيوية التى تشغل العالم في الآونة الأخيرة مما يستوجب محاولات العديد من الدول لمواجهة تلك التغيرات والتصدي لها، والعمل على تجنب الآثار السلبية لها، فالسياحة كصناعة تعد من أكثر الصناعات تأثراً بالتغير المناخي، مما دفع العديد من الدول السياحية للإسراع في إيجاد حلول لإنقاذ تلك الصناعة.

وفى هذا الصدد أعلن رئيس الجامعة عقد المؤتمر الرابع للدراسات العليا والبحوث التطبيقية لكلية السياحة والفنادق بالجامعة تحت عنوان "مستقبل السياحة في ضوء التغيرات المناخية " وذلك يوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر القادم بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على التغيرات المناخية وآثارها في قطاع السياحة، وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول لدعم صناعة السياحة، وإلقاء الضوء على دور المؤسسات السياحية والفندقية في نشر الوعي السياحي، وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة الفعالة في المؤتمرات.

كما أشارت الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر إلى محاور المؤتمر تشمل التخطيط السياحي وفقاً لرؤية مصر 2030. ،إستدامة وحماية التراث الآثري والثقافي في ظل التغيرات المناخية، تأثير التغير المناخي في المواقع الأثارية والتاريخية والمتاحف، الأنماط السياحية المستحدثة في مصر، الإتجاهات الحديثة للتسويق السياحي والفندقي، التوجه نحو الفنادق الخضراء .

وعن شروط قبول الأبحاث المشاركة أوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن الأبحاث يشترط أن تكون ضمن محاور المؤتمر مع الإلتزام بالمنهج في الإعداد والكتابة أولا في مجال البحوث التطبيقية يتم إختيار أفضل بحث تطبيقي عن الماجستير وعن الدكتوراة ،ثانياً بحوث الدراسات العليا يتم إختيار أفضل ثلاث بحوث عن الماجستير وعن الدكتوراه بشرط عدم المشاركة من قبل في مؤتمرات الكلية ومن المسجلين فى الكلية، وسيتم تصعيد أفضل الأبحاث إلى مؤتمر الدراسات العليا بالجامعة.

يأتى المؤتمر بإشراف الدكتورة شيرين محمد حافظ مقرر المؤتمر ، ومنسقو المؤتمر يضم الدكتورة شرين محمد حافظ ،والدكتور عثمان محمد الصاوي ،الدكتورة مريم سامي ذكري ، وتضم اللجنه العلمية والتنظيمية للمؤتمر كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.