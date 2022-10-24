اليوم السابع
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سفير مصر لدى جوبا يبحث مع وزير شؤون الرئاسة الاستعدادات لاستضافة cop27

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:59 م
سفير مصر لدى جوبا يبحث مع وزير شؤون الرئاسة الاستعدادات لاستضافة cop27 جانب من اللقاء
كتب ــ أحمد جمعة

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التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مع وزير شؤون الرئاسة د. برنابا بنجامين، لعرض آخر تطورات الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والتي تقع في نطاق اهتمام جنوب السودان وبالأخص العلاقة بين السلم وتغير المناخ، كما أعرب السفير المصري عن تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من جنوب السودان.

من جانبه، أعرب الوزير د. برنابا عن التقدير للجهود المصرية لتنظيم المؤتمر والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ، مؤكدا على عزم جنوب السودان المشاركة بمستوى رفيع في الحدث.

كما تطرق اللقاء لعدد من المشروعات المصرية التي تنفذ في جنوب السودان، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس الفنية المصرية وكذا متابعة مساعي انشاء فرع لجامعة الاسكندرية بمدينة "تونج"، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مختلف المجالات والمقدمة من الجانب المصري لبناء القدرات البشرية في جنوب السودان.

 

 


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