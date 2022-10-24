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سفير كوريا الجنوبية: المؤتمر الاقتصادى يعكس جهود مصر الجادة من أجل مستقبل أفضل

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:17 م
سفير كوريا الجنوبية: المؤتمر الاقتصادى يعكس جهود مصر الجادة من أجل مستقبل أفضل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر - هونج جين ووك
كتبت رباب فتحى

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعكس جهود جادة من قبل الحكومة لإعلام الناس فى الوقت المناسب بما هو الوضع، ولتعبئة الطاقات التطوعية للناس من أجل مستقبل أفضل .

واعتبر أن المؤتمر يمثل نوعا آخر من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثانى من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

 

 


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