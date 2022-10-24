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زياد العليمى يتصدر تريندات جوجل وتويتر بعد العفو عنه بقرار جمهورى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:23 م
زياد العليمى يتصدر تريندات جوجل وتويتر بعد العفو عنه بقرار جمهورى زياد العليمى
كتب خالد إبراهيم

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تصدر زياد العليمى، تريندات "جوجل"، و"تويتر"، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عنه، حيث أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى.

جوجل
تريند جوجل

وجاء اسم زياد العليمى، رقم 1 في تريندات جوجل، بعد قرار القرار الجمهورى، وأيضا عقب تهنئة عدد من الشخصيات العامة، والسياسيين، الذين احتفلوا بقرار الرئيس السيسي.

كذلك تصدر زياد العليمى، قائمة تريندات "تويتر"، للأكثر بحثا، وشارك عدد كبير من رواد تويتر فى الهاشتاج، لتوجيه التهنئة إلى زياد العليمى، على العفو، وأيضا وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

تويتر
تريند تويتر

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.


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