زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن الرؤية المستقبلية لزراعة المانجو

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقيمت اليوم الاثنين ندوة إرشادية بمديرية الزراعة بالإسماعيلية عن كل ما هو جديد من تقنيات فى زراعة المانجو (رؤية مستقبلية للمانجو فى مصر) حاضرت فيها الدكتورة منى محمد محمود عوض من معهد بحوث البساتين، وحضرها المهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين والمهندس محمد حجازي مفتش البساتين والمهندس محمد عبد الدايم رئيس قسم البساتين ومهندسي البساتين بالإدارات الزراعية.

وتناولت الندوة اهم الطرق الحديثة لزيادة المناعة وتقوية اشجار المانجو والحفاظ عليها وامددها بمركبات الطاقة للحصول علي اعلي انتاجية بالطرق المتاحة والسهلة ،حيث انها شجرة دائمة الخضرة سريعة النمو، وهي من أهم محاصيل الفاكهة الناجحة اقتصاديا في الأراضي الرملية والمستصلحة، طالما توفرت متطلباتها من التسميد والري ووسائل الحماية من الرياح والرمال.

والعمل على وضع مصدات للرياح أو لدعم الأشجار حيث لا تتحمل المانجو التعرض المباشر للرياح الشديدة وخاصة عندما تكون محملة بالثمار حيث تكسر الأفرع وتتساقط الثمار وقد تتعرض الأشجار للاقتلاع في حالات الرياح الشديدة، كما تحتاج لأشعة الشمس لفترات قصيرة والري بمياة بحاري، وتطرقت الندوة الي اهم العمليات البستانية الحالية من تقليم وتطهير ومقاومة مرض العفن الهبابي وكذلك عمليات الخدمة الشتوية ووضع الاسمدة.

وفي نهاية الندوة دارت مناقشات بين السادة الحضور علي اهم المشاكل التي تواجة اشجار المانجو وكيفية التغلب عليها، أقيمت الندوة بناء على تعليمات المهندس محمود فوزى رئيس الادارة المركزيه للبساتين فى أطار التعاون مع معهد بحوث البساتين وبتكليفات من المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية لأدارة البساتين.