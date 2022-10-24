روسيا تقترح إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوروجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح

وقال ريابكوف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الإثنين، "إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، ولا يمكننا التخلي عن حماية المحطة وضمان أمنها".. مضيفا "أن مقترحنا بإنشاء منطقة واقية حول محطة زابوروجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح هو شيء آخر، ونبحث حاليا معاييرها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع قائلا "نحن على اتصال وثيق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ولا يزال العمل مع سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، حيث يتواجد في محطة زابوروجيا النووية خبراء لهذه الوكالة".

وكان ريابكوف قد أعلن - أمس - أن بلاده ترفض تماما إنشاء أي مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيا، منوها بأن الجيش الروسي يعمل على حماية المحطة على أكمل وجه.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام الأوكراني يحضر لاستفزاز بقصف مدنيين أثناء توزيع مساعدات إنسانية في منطقة خاركوف لاتهام روسيا.

وذكرت الوزارة، "أن وحدة من المرتزقة الأجانب ستقصف مكانا لتجمع المدنيين أثناء توزيع المساعدات الغذائية على السكان في مدينة فولتشانسك بمنطقة خاركوف".. مشيرة إلى أنه تم التخطيط للعمل الإرهابي من قبل نظام (كييف) لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام موسكو بقتل المدنيين.

من جانبها، ذكرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، أنه تم اعتقال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة (بياتيجورسك) بإقليم ستافروبول الروسي، بتهمة الإعداد لتفجيرات في قسم الشرطة بالمدينة.

وأفادت الهيئة بأن قوات الأمن الفيدرالية الروسية أحبطت عملا إرهابيا حضرت له عناصر "داعش" في المدينة، مشيرة إلى أنها حصلت على اعترافات تؤكد ذلك، لافتة إلى أنه قد تم الكشف عن العمل الإرهابي من تخطيط أنصار "داعش" وإحباطها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية أثناء عمليات التفتيش على مكونات عبوات ناسفة، وخرائط لتجميع القنبلة.

بدوره، قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين "على العالم ألا يسمح لكييف بامتلاك أسلحة نووية".. مضيفا "قلقون للغاية من خطابات غربية بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية"، مؤكدا أن هذا أمر غير مقبول.

وأوضح ناريشكين أن قناعة الولايات المتحدة الأمريكية، في قدرتها على مواجهة روسيا في أوكرانيا لفترة طويلة، أمر محفوف بأخطر العواقب.