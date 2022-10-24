رئيس شركة مياه الأقصر يلتقى بالعمالة اليومية بعد توقيع عقودهم لتوفيق أوضاعهم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالعاملين بنظام اليومية، وذلك بعد إجراءات توقيع العقود لهم وفق خطة الشركة لتوفيق أوضاع العمالة اليومية، حيث تقدم رئيس الشركة بالتهنئة للعاملين بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتوقيع العقود لهم، وحثهم على بذل الجهد والإتقان لحسن سير العمل بالشركة.

وتم عقد اللقاء، كان ذلك بحضور كل من المحاسب إبراهيم إدريس نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري، والمستشار عبد العظيم فتحي رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس محمد عبده مهدى مدير إدارة الزينية، ومحمد عبد الفتاح مدير إدارة السكرتارية، ومحمود موسى مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

وفى نفس السياق تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إستعدادات مكثفة قبل قدوم فصل الشتاء، حيث يتابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، تجهيز مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر للتأكد من سلامة مسار دخول مياه الشرب للمحطة، وبرفقته العقيد أحمد الشنهورى مدير إدارة الصيانة الميكانيكية، بهدف الوقوف على استعدادات الشركة قبل بدء الموسم السياحي لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على أنه يجري متابعة عناصر حماية المآخذ من الملوثات وتأمينه بحواجز مانعة لتسرب أى ملوثات بترولية، وذلك لضمان سلامة مسار دخول المياه لمحطات مياه الشرب، ونظراً لتزايد حركة المراكب السياحية والتى تترك خلفها ملوثات بترولية فى مياه النيل خلال تلك الفترة، كما وجه رئيس الشركة قطاعى المعامل والصيانة والتشغيل بالمتابعة المستمرة كل ساعتين على مدار اليوم بهدف سرعة التعامل فى حال ظهور ملوثات بترولية فى نطاق حرم مآخذ محطات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة.



سعادة العمالة اليومية بعد توقيع عقودهم لتوفيق أوضاعهم



رئيس شركة مياه الأقصر يلتقى بالعمالة اليومية بعد توقيع عقودهم