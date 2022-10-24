رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق دورة كرة القدم بكلية التربية بمشاركة 16 فريقاً

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إطلاق فعاليات دورة كرة القدم بكلية التربية بمشاركة 16 فريقاً بمعدل 128 طالبا من الفرقة الأولي حتى الرابعة، حيث سيحصل الفريق الفائز على دوري كلية التربية.

أكد الدكتور منصور على أهمية ممارسة الأنشطة بالجامعة لما لها من دور في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ومن أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

أكد الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية على دعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرصه على إقامة تلك الأنشطة للطلاب، حيث تقام فعاليات الدورة على ملعب الإدارة العامة لرعاية الشباب بحرم الجامعة غرب النيل بمشاركة 16 فريقا من الكلية بمعدل 8 طلاب لكل فريق.