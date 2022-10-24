رئيس جامعة المنصورة يلتقي الطلاب الوافدين للاستماع إليهم وتيسير مطالبهم

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، مع ممثلي الطلاب الوافدين في جامعة المنصوره، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، الدكتور أحمد العدل المشرف العام على ادارة الوافدين، ومنسقي الوافدين بكليات الجامعة.

وقد استهل اللقاء بتقديم الشكر للعمداء ووكلاء الكليات ومنسقي الوافدين بكليات الجامعة، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية لتيسير الاجراءات على الطلاب الوافدين والعمل على دمجهم داخل المجتمع الجامعي بما يتوافق مع ثقة الطلاب الوافدين في تميز جامعة المنصورة.

وقد صرح الدكتور محمود ابو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، بأن رئيس الجامعة أكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، والعمل المستمر على تسهيل الاجراءات الخاصة بهم، وقد استمع رئيس الجامعة و النواب الى إقتراحات الطلاب الوافدين بكليات الجامعة، والتي تهدف الى تطوير وتيسير الإجراءات الادارية والعمل على زيادة دمج الطلاب الوافدين داخل المجتمع الجامعي.

كما وجه العمداء والوكلاء ومنسقى الكليات بضرورة التأكد من توفير مقر دائم ومتكامل للطلاب الوافدين بكل كلية يساعدهم في انجاز كافة الاجراءات المتعددة.

كما أكد حرص الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب الوافدين ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها، والاستماع إلى مقترحاتهم التي يمكن أن تساعد إدارة الجامعة على مزيد من فهم احتياجاتهم والعمل على التفاعل معها بشكل دائم.

وأشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى وجود ما يزيد عن 7000 طالب وافد بجامعة المنصوره يمثلون أكثر من 40 جنسية من مختلف دول العالم في مرحلة البكالوريوس والليسانس فقط مما يعمل على وجود مجتمع طلابي ثري بالتنوع الثقافي يضيف خبرات متنوعة للطالب المصري والوافد على حد سواء.

وقد أكد خلال مناقشته مع الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس والليسانس على حرص الجامعة على تسهيل الاجراءات وانه تمت الموافقة على عمل شهادة قيد للعام الدراسي بالكامل وليس لفصل دراسي وذلك نزولًا على رغبة الطلاب، ومحاولة تسهيل الاجراءات الخاصة بهم.