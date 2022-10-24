رئيس تجارية الجيزة: المؤتمر الاقتصادى سيحدد ملامح الاقتصاد المصرى

واضاف رئيس تجارية الجيزة أن أهم المحاور التى سيتبناه المؤتمر تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الازمات الحالية والمحتملة عالميا مع العمل على تخفيض حجم الواردات وتعظيم حجم الصادرات من خلال تنمية وتطوير القطاع الصناعى حيث تعتبر الصناعة هى صمام الامان لاقتصاد الدول لحمايتها من الازمات موضحا ان استعانة الدولة بالخبراء فى المجال الاقتصادى لتحديد الرؤى المستقبلية يمثل الاستعانة بالعلم والعلماء فى تحديد مواطن القوة والضعف فى الاقتصاد المصرى

واشار الى اهمية تنمية دور الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة كحجز الزاوية للصناعات الكبيرة وتحديث اليات القطاع المصرفى والمالى والسياسات النقدية ورؤية البنك المركزي الداعمة لذلك فى ظل عميلة التحول الرقمي وتحديات العولمة

وانطلقت اليوم الأحد 23 أكتوبر2022 فعاليات الحدث الاقتصادي الأكبر في 2022 وهو المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن يشهد زخم كبير ومشاركة موسعة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص، من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وحدوث شح في الدولار الأمريكي عالميا بسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات مرتفعة تقترب من كسر حاجز 3.25 %، ومن المرتقب أن يقدم القطاع الخاص رؤي حول الأزمات الحالية عبر جلسات المؤتمر الممتدة لثلاثة أيام، كما تستعرض بعض الوزارات والصندوق السيادي جهود تمكين القطاع الخاص وكذلك وثيقة ملكية الدولة.