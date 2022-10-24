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رئيس الوزراء: وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:18 م
رئيس الوزراء: وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي 3 شهور من الآن.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي: "كل الملاحظات التي أثيرت وناقشت حول سياسة ملكية الدولة.. نتعامل معها بمنتهي الشفافية والوضوح ونرد عليها.. والجزء الثاني الخاص بالتعريفات، وما هي الدولة ودورها والبعد الأمني والبعد الاستراتيجي كنا حريصين على التوضيح".

 


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