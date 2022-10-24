اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء عن سياسة ملكية الدولة: نحتفظ بالأصل والإدارة للقطاع الخاص

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:41 ص
رئيس الوزراء عن سياسة ملكية الدولة: نحتفظ بالأصل والإدارة للقطاع الخاص رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.

 

وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الدولة تحتفظ كشريك مساهم، معلقا بالقول: "هي مش مشكلة بيع، ولكن بالعكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة وده موجود بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة".

 

 

 


المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

"الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي" محطة الوصول للمسار الصحيح فى مسيرة البناء.. حالة التكامل والتشاركية تزيد مكاسب المواطن.. و"تنسيقية شباب الأحزاب" تجوب المحافظات للاستماع لرأى الشارع ونقل مطالب القرى والنجوع

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:03 ص

كل ما تريد معرفته عن اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي.. يبحث تمكين القطاع الخاص.. ويتناول دور الصندوق السيادى وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. ويختتم فعالياته بتناول آليات تطوير أداء القطاع المالى غير المصرفى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. شريف سامى: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى مبشرة وسعيد بالمشاركة المتنوعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:00 ص

إعلاميون وكتاب يشيدون بكلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى.. أكرم القصاص: قوية ومركزة فيما يتعلق بشجاعة الإصلاح الاقتصادى.. عمرو خليل: شعارها المصارحة والمكاشفة.. يوسف الحسيني: مهمة وبها رسائل عديدة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة