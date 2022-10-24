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رئيس الوزراء: الدولة ترحب بالجامعات الخاصة ووجود جامعة تكنولوجية فى كل محافظة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:05 م
رئيس الوزراء: الدولة ترحب بالجامعات الخاصة ووجود جامعة تكنولوجية فى كل محافظة المؤتمر الاقتصادي
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال جلسة الاستثمار فى التعليم العالى فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، على اهتمام الدولة بتطوير التعليم، موضحا أن الدولة ترحب بالجامعات الخاصة، وأن يكون هناك جامعة تكنولوجية فى كل محافظة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد أن القطاع الخاص يدير أفضل بكثير من الدولة، قائلا،" نستطيع أن يكون هناك توافق بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص".
 
وأكد خلال كلمته بجلسة قطاع الصحة فى اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى، أن هدف الدولة هو حصول المواطن على  خدمة على أعلى مستوى.
 
 
 

قطاع الصحة

المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التعليم

قطاع التعليم



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