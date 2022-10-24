رئيس المخابرات الروسية يتهم الغرب بإثارة "توتر نووي"‏

كتبت نهال أبو السعود

نفى رئيس المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين تبني موسكو سياسة التهديد النووية، ووجه ناريشكين ‏أصابع الاتهام للدول الغربية في ترويجها للتوتر النووي، ردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية.‏

وتساءل ناريشكين: "هل يمكن أن تؤكد لي بما لا يجعل مجالا للشك أن روسيا لن تستعمل السلاح النووي ‏في أوكرانيا، ولن تلجأ إلى أعمال استفزازية، مثل تفجير قنبلة قذرة، أو تفجير سد؟".‏

ولم يرد ناريشكين على السؤال مباشرة، وقال: "نحن قلقون بطبيعة الحال من حديث الدول الغربية عن ‏إمكانية استعمال السلاح النووي".‏

وقال: "لقد تحدث وزير الدفاع الروسي أمس مع نظرائه في الولايات المتحدة وفرنسا، وأخبرهم بخطة ‏محتملة للقيادة الأوكرانية لاستعمال ما يسمى بـ"القنبلة القذرة".‏

وفقا للتقرير، أصدرت الحكومات البريطانية والأمريكية والفرنسية بيانا مشتركا بشأن مزاعم الحكومة ‏الروسية، فندت فيه ما أسمته "الادعاءات الروسية الكاذبة" على كييف وأضاف البيان أن "العالم يرى من ‏خلال هذه الادعاءات مبررا للتصعيد. وإننا نرفض أي مبرر للتصعيد تسوقه روسيا".‏

تحدثت سيرجي ناريشكين في افتتاح معرض بمتحف الجيش الروسي ويحيي الذكرى الستين للأزمة ‏الصاروخية الكوبية. وكانت على الجدار صورة عملاقة تجمع بين الرئيسين السوفييتي نيكيتا خروتشوف ‏والأمريكي جون كينيدي. وهناك صور لصواريخ سوفيتية أرسلت إلى كوبا، طالب الرئيس الأمريكي كينيدي ‏بإزالتها.‏

وسئل رئيس المخابرات الروسية عن الدروس المستفادة من الازمة الصاروخية الكوبية، وقال: "الدرس ‏الذي نتعلمه من الأزمة الصاروخية الروسية هو أن القادة السياسيين مطالبون بإيجاد قوة داخلية للتوصل ‏إلى توافق لحل المشاكل العالمية".‏

ووفقا للتقرير، تنازل كينيدي وكورتشيف لإنهاء أزمة كارثية محتملة. فقد أزال خروتشوف الصواريخ من ‏كوبا، ووعد كينيدي بإزالة الصواريخ الأمريكية ولكن بعد 60 عاما من الأزمة الكوبية، وهناك مخاوف من ‏نزاع نووي محتمل.‏