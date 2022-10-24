رئيسة الحكومة التونسية: الاقتصاد في طريقه إلى التعافي والاستقرار

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التونسي في طريقه للتعافي والاستقرار، وأن الحكومة عازمة على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاح الذي شرعت في تنفيذه عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية - في ختام ندوة رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19" - إن الحكومة منذ توليها المسئولية أعدت جملة من الإصلاحات مبنية على التشاركية والحوار، إلى أن توجت الجهود بالاتفاق الذي وقع في 15 أكتوبر الجاري على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لحصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار، مطمئنة الشعب التونسي، ودعته للتمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضي قدما في تحقيق التطلعات.

وأكدت أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية جاءت وفق منهجية جامعة وحوار واع ومسئول مع مختلف الشركاء في المجتمع، وخلصت للتوصل إلى عدد من الاتفاقات الإطارية حول إقرار الزيادات في الأجور والمنح، إضافة إلى زيادة الأجر الأدنى بداية من الشهر الحالي.