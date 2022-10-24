اليوم السابع
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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا مساء غد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 ص
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا مساء غد استطلاع الهلال
كتب ـ لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الثلاثاء هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
 
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد بداية شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا ، حيث كشف الحسابات أن أول أيام الشهر فلكيا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ، وطوله 30 يوما .
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.

دار الافتاء

هلال شهر ربيع الاخر

هلال ربيع الاول

اللهم بلغنا رمضان



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