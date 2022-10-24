اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:49 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتعطيل الدراسة غدا تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس "إنفوجراف"

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:31 م
خليك واعى.. لا صحة لتعطيل الدراسة غدا تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس "إنفوجراف" انفوجراف

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تردد خلال الساعات القليلة الماضية  أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، إلا أن وزارة التعليم نفت هذه الشائعات.

الشائعة

تم تداول أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء بجميع مدارس الجمهورية بسبب كسوف الشمس الجزئي

خليك واعى
خليك واعى

 

الحقيقة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نفت تلك الأنباء

 

الوزارة أكدت أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن

 

الوزارة أشارت إلى أن ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس تعتبر من الظواهر الطبيعية التى تتم فى نصابها الطبيعى ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسى بأى شكل ولا تستدعى أى تعطيل للدراسة

 

الوزارة طالبت المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية


خليك واعى

تعطيل الدراسه

الكسوف

كسوف السشمس



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