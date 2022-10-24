حوار جاد.. ووطن للجميع.. رسائل شكر للرئيس السيسى بعد العفو عن زياد العليمى (إنفوجراف)

إشادات واسعة من السياسيين والبرلمانيين والأحزاب السياسية، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدين أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين هى قرارات ذات أثر إيجابى تزامنا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن.



رسائل شكر للرئيس السيسى بعد العفو عن زياد العليمى

وجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمي.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسى بالعفو".

وأعرب الكاتب الصحفى حسام مؤنس عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

وعلق مؤنس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الحمد لله، مبروك للصديق والرفيق زياد العليمى ولأمه البطلة الأستاذة إكرام وابنه نديم وأخوه بسام وأسرته وكل أحبابه وأصدقائه، والشكر لكل من بذل جهدا لصدور قرار اليوم.

وهنأ خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، زياد العليمى، بعد قرار العفو الرئاسى عنه، وكتب داوود عبر فيس بوك، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتى ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسى بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي".

وتابع: "ألف مبروك زياد.. ألف مبروك المناضلة الصامدة أستاذة إكرام يوسف".

وعلق الناشط أحمد ماهر ومؤسس حركة 6 أبريل، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمى، وقال عبر حسابه على فيس بوك، "خبر العفو الرئاسى عن الصديق زياد العليمى من أعظم الأخبار الفترة الأخيرة، بادرة عظيمة بصراحة، وشكرا لكل من سعى فى هذا القرار، وخالص الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا المجهود، وشكرا لكل المجهودات عن التخفيف عن الأسر المصرية ورأب الصدع، وننتظر المزيد من المساعى الإيجابية"

ووجهت لجنة العفو الرئاسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صدور القرار الجمهورى رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمى وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

وقالت لجنة العفو الرئاسى : "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمى فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسى لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".

كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي.

وثمنت التنسيقية فى بيان لها، موقف الرئيس الذى يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية، مؤكدة أن صدور هذا القرار فى مثل ذلك التوقيت الذى تستعد فيه البلاد للحوار الوطنى الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.

فيما تلقى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من المحبوسين، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، معتبرا أنها خطوة مهمة سبقتها عدة خطوات مشابهة فى العفو عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين.

وأكد الحزب على ترحيبه بقرار الرئيس، مؤكدا أهميته فى نقدر إنجاح الحوار السياسى الذى دعا إليه، مشددا على دعمه لهذه الخطوات التى يتخذها الرئيس و يطالب بالمزيد منها.