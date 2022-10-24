حزب النور مشيدا بالمؤتمر الاقتصادى: نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر

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أشاد حزب النور بالمؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعي لعقد المؤتمر.

واعتبر حزب النور في بيان المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لمصر، قائلا :" حزب النور يقدر بشدة أهمية المؤتمر الاقتصادي، الذي يُعد نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقه الله وسدده لصالح البلاد".

كما أشاد حزب النور بانطلاق المؤتمر وحضور جميع المتخصصين والخبراء فضلا عن مشاركة جميع القوي السياسية المصرية وجها الشكر للرئيس السيسى، مضيفا :" يشكر حزب النور الرئيس السيسى جهده الكبير لإنجاح المؤتمر والعمل على مشاركة جميع الأطياف فيه".