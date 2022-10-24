جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بحلمية الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة ، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدخل عقار بمنطقة الحلمية الجديدة التابعة لحلمية الزيتون ، وتم نقل الجثة الى المشرحة ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بالعثور على جثة شخص مهشم الرأس بمدخل أحد العقارات بمنطقة الحلمية الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة مواطن في العقد الخامس من العمر مهشم الرأس، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من كون الواقعة حادث سقوط ام هناك شبهة جنائية في الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم..