اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جميعا تحت راية مصر.. كل الأطياف والانتماءات بالمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:27 م
جميعا تحت راية مصر.. كل الأطياف والانتماءات بالمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف) كل الأطياف والانتماءات فى المؤتمر الاقتصادى

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حضور واسع من كل الأطياف والانتماءات فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، الإنفوجراف التالى يستعرض عددا من الأسماء البارزة من القوى السياسية المختلفة التي شاركت فى المؤتمر.

 
كل الأطياف والانتماءات فى المؤتمر الاقتصادى
كل الأطياف والانتماءات فى المؤتمر الاقتصادى

 

كل الأطياف والانتماءات فى المؤتمر
كل الأطياف والانتماءات فى المؤتمر

ومن المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى:

جميلة إسماعيل 
زياد بهاء الدين
عمرو حمزاوى
طارق العوضى
خالد داود
مدحت الزاهد
فريد زهران
سمير مرقص
عصام خليل
منير فخرى عبد النور
محمود سامى
محمد إبراهيم منصور
محمود محيى الدين 
محمد العريان
شريف سامى
أحمد أبو هشيمة
أشرف العربى
هشام طلعت مصطفى
أحمد السويدى
هانى برزى
زياد بهاء الدين
عمرو حمزاوى
طارق العوضى
خالد داود
مدحت الزاهد
فريد زهران
سمير مرقص
عصام خليل
منير فخرى عبد النور
محمود سامى
محمد إبراهيم منصور
هانى سرى الدين
محمود محيى الدين 
محمد العريان
شريف سامى
أحمد السويدى
 

المؤتمر الاقتصادى

حضور المؤتمر الاقتصادى

القطاع الخاص

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