جامعة سوهاج تحذر منسوبيها من ظاهرة الكسوف الجزئي الذي سيشهده العالم غداً

وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بياناً تحذيراً للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من النظر لكسوف الشمس المرتقب غداً الثلاثاء، والذى سيشهده العالم، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة.

وأكد رئيس الجامعة من خطورة النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف، حيث يؤدى ذلك إلى دخول أشعة غير مرئية إلى شبكية العين مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء التى تؤدى إلى تلف فى شبكية العين، وبالتالى التعرض لفقدان البصر.

وقال عبد الخالق أن العالم سيشهد ظاهرة الكسوف بدأ من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة ٤عصراً، موضحاً أن القاهرة ستشهد مرحلة الكسوف الجزئى وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهراً تقريباً، على أن ينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، ليستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.

وإدارة الجامعة اذ تهيب بمنسوبيها توخى الحذر وعدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة، وعدم التصوير بالهواتف، حيث يمكن متابعة الحدث عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية حفاظاً على العين، وذلك فى إطار حرصها الدائم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها.