جامعة المنصورة الجديدة تنظم حملة للتبرع بالدم لمستشفى الأطفال.. صور

نظمت جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض الخولى، فاعليات مشاريع علمية لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب، وشمل المشروع يوم علمى عن الدم ومشتقاتة، وحملة للتبرع بالدم لمستشفى أطفال المنصورة.

وقدم الطلاب عروضا علمية متنوعة، فى صورة ملصقات علمية، وفيديوهات من تصميم، وتنفيذ الطلاب، ومنشورات للتوعية، تم توزيعها داخل الجامعة، وقاموا الطلاب بتصميم العاب ومسابقات تعليمية لتوضيح بعض المفاهيم العلمية الاساسية، فى مقرر الدم والاوعية الليمفاوية الذى يقومون بدراسته حاليا.

وأشاد "الخولي" اثناء استماعه ومناقشته للموضوعات العلمية، التى عرضها طلاب الكلية بمستوى العرض، وأهمية المعلومات التى قدمت، وطريقة الطلاب فى عرضها.

وشملت الموضوعات العلمية التى تمت تحت اشراف اساتذة الكلية، معلومات عن الدم ومشتقاته والأمراض التى تحتاح إلى نقل دم، والأمراض التى تنتقل عن طريق الدم، وطرق نقل الدم، والحفاظ عليه، والمحاذير التى يجب مراعاتها، عند نقل الدم، والأدوية التى تؤثر على عمليه نقل الدم، والعلاج الحديث باستخدام الخلايا الجذعية المستخرجة من الدم.

كما نظمت كلية الطب، حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، لإنقاذ حياة العديد من الاطفال، وتقليل عبئ المعاناه عنهم، وعن ذويهم فى توفير فصائل ومشتقات الدم، المناسبة لحالاتهم وذلك فى اطار التزام الجامعة بدورها الرئيسى فى خدمة المجتمع، حيث تمت إجراءات السحب من المتبرعين من منسوبى جامعة المنصورة الجديدة، وتحديد فصائل الدم والاختبارات الضرورية، بمقر العيادة الطبية بالجامعة.