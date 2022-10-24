جامعة القناة تجرى 293 كشفا طبيا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

توجهت جامعة قناة السويس بقافلتها التنموية إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القافلة قامت بالكشف والعلاج وتقديم الأدوية بالمجان بإجمالي عدد 293 كشفا طبيا للطلاب وذويهم بمدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع دكتور محمدترك منسق عام مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كليتي التربية والتمريض، وأشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.