جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية تل مسمار بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق اليوم الإثنين الموافق قافلة بيطرية لقرية تل مسمار ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتزرة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه، محمد عبد الله غنيمى، الدكتور هانى عطيه عبد الله، أحمد علاء الدين صفوت.

وتم الكشف على 208 حالات حيوانات، 2643 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.