جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

أسوان- صلاح المسن

نظمت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" بالشراكة مع جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بالمحافظة أسوان.

قال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب خلال كلمته أنه فى اطار أنشطة جامعة أسوان المتعددة لدعم الشباب الجامعى من جهة والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية انعقدت فى رحاب جامعة أسوان بالحرم الجامعى بصحارى الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى " بالشراكة مع جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بمحافظة أسوان والتى حضرها الدكتور أحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية الاسبق ونخبة من اعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الجامعة المختلفة خاصة كلية الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والزراعة.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة اسوان، لشئون التعليم والطلاب خلال كلمته والتى رحب فيها بالضيوف والحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية واكد على دور الجامعة فى دعم المبادرات الوطنية والرئاسية وترحيب جامعة أسوان للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والشراكة المتميزة مع جمعية المستقبل فى تنفيذ أنشطة مفيدة للطلاب وللمجتمع الجامعى والمجتمع الأسوانى.

وأشاد سمير كامل المدير التنفيذى لجمعية المستقبل بدور جمعية المستقبل فى خدمة المجتمع الأسوانى وتطور الشراكة مع جامعة أسوان والدعم المتوافر من قيادات الجامعة للأنشطة المجتمعية.

واوضح الدكتور محمد جابر وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان أنه فى ختام الندوة تم عرض عدة أفلام تحمل قضايا ورسائل للفتاة المصرية تعبر عن أهم المشكلات التى تواجهها ودور الأسرة والمجتمع فى دعمها، وفى نهاية اللقاء تم فتح حوار مثمر مع الحاضرين حول آرائهم وملاحظاتهم عن الافلام المعروضة وواقع الفتاة المصرية واليات دعمها وتمكينها بالمجتمع.