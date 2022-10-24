توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى القاهرة ومحمد بن زايد للعلوم الإنسانية

كتب ـ محمد صبحى

وقعت جامعة القاهرة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، ودعم القضايا والأفكار المشتركة فى ضوء مفاهيم التنوع والتعددية، والوسطية والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الهوية، والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في مجالات التعاون المشترك، حيث تضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات تخصص الطرفين، والتعاون فى مجالات البحث ذات الاهتمام المشترك، ونشر المقالات والأبحاث، والتعاون فى مجال التأليف والنشر والترجمة، وتنظيم برامج مشتركة للتعلم عن بعد، وبحث إمكانية عقد توأمة بين المؤسسات والكليات والمعاهد التابعة لكل منهما، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل الزيارات وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، والاستفادة من مصادر التعلم، والخبرات فى مجال رقمنة التعليم.

جدير بالذكر، أن حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، أعلنتا الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين 26 - 28 أكتوبر الجاري، بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط مصر بالإمارات؛ قيادة وحكومة وشعبًا، وتستضيف هذه الفعاليات القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.