توفير 280 فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف بمحافظة أسوان.. صور

حضر الفعاليات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان ، والمستشار حازم فؤاد ممثلاً لوزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وعلى هامش الملتقى، سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 10 كراسى متحركة لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى 5 ماكينات خياطة ، وأيضاً 5 أفران لإنتاج المخبوزات المختلفة على السيدات المعيلات لأسرهن وذلك ضمن الجهود المبذولة لتمكين المرأة.

وصرح أحمد عزاز، بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل في المجالات السياحية والخدمات البيئية والمالية، والأمن والنظافة، والدعاية والإعلان، والتجارة العامة ، بجانب التأمينات على الحياة ، والسوبر ماركت ، والتجارة والإستثمار الزراعى ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأوضح عزاز، أنه تم فتح التسجيل الإلكترونى على الصفحة الرسمية لمديرية القوى العاملة بأسوان من اليوم، ولمدة أسبوع الخاص بملتقى التوظيف من أجل تخفيف مشقة التنقل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل، علاوة على عدم التكدس والزحام.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها.