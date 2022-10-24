توريد 44890 طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

وأضافت أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، وان اجمالى ما تم توريدة لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 44890 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدانا.

وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

يذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة .

كما تم الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الإستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.