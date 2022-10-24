"تموين برج العرب" تضبط 6 أطنان أرز بدون تصريح داخل أحد المضارب

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مضارب الأرز، وتداول المحصول الجديد لهذا العام وفقا للقرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

أسفرت الحملة التي قادتها إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، عن ضبط أحد مضارب الأرز بحيازته وتجميع كمية من الأرز المحلى إنتاج موسم 2022 بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث إنه محظور حيازة وتجميع أرز خارج المنظومة التموينية الا بتصريح من الجهات المختصة.

وتم الضبط والتحفظ على 235 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالى كمية قدرها 5875 كجم. وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.