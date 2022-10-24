اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:39 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تصادر سجائر مجهولة المصدر فى حملات بمختلف الأحياء

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:31 م
"تموين الإسكندرية" تصادر سجائر مجهولة المصدر فى حملات بمختلف الأحياء جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية و على السلع المجهولة المصدر

وقامت اليوم إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة  و فريق العمل التابع له بشن حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن  تحرير محضرين حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر، وتم ضبط التحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر باحمالى عدد 4800 سيجارة.
 
وتم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة
 
 
 
 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سجائر مجهولة المصدر

اخبار مصر



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