"تموين الإسكندرية" تصادر سجائر مجهولة المصدر فى حملات بمختلف الأحياء

وقامت اليوم إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بشن حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر، وتم ضبط التحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر باحمالى عدد 4800 سيجارة.

وتم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة