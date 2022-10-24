تفاصيل نجاح ضربة أمنية فى القضاء على جرائم تقليد وطباعة الكتب الدراسية

كتب - أحمد عبد الهادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض المطابع "غير المرخصة" بنطاق العديد من المحافظات يقوم أصحابها بإتخاذها مقراً لنشاطهم الإجرامى فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة والعلامات التجارية للشركات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد عدد (6 مطابع) بدون ترخيص بنطاق محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الغربية).. وضبط القائمين على إدارة تلك المطابع لممارستهم ذلك النشاط غير المشروع .. وبحوزتهم (كميات من الكتب الدراسية المسنوب صدورها للجهات المعنية لمراحل التعليم المختلفة – ألواح معدنية "زينكوغراف" والمستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة ) ..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.