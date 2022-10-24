اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على قيمة تذاكر قطارات النوم ومواعيد قيامها

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 م
تعرف على قيمة تذاكر قطارات النوم ومواعيد قيامها قطار النوم
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر قطارات النوم التي تمتلكها هيئة السكك الحديد هي أفخم الخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك الأعلى سعرا، ونعرض فى النقاط التالية مواعيد وقيمة تذاكر قطارات النوم بالسكة الحديد.
 
تشغل السكة الحديد 3 قطارات نوم أرقامها "1086 و1082، و86 "، وكل الخدمات المقدمة بهذه القطارات على مستوى واحد ويختلف سعر القطار حسب موعده، مع العلم أن تذكرة الطفل من 4 لـ9 سنوات تقل 50 جنيها عن الفرد العادى بأى قطار نوم.
 
-القطار رقم 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، وثمن التذكرة للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيه، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد.
 
-القطار 1082 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 9.00 مساء، وثمن التذاكر للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيها، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد، وهى نفس سعر تذاكر القطار رقم 1086.
 
-القطار رقم 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء، وثمن التذكرة للفردى 750 جنيها والزوجى 500 جنيه .
 
-تختلف أسعار تذكرة الركوب إذا كان الحجز من القاهرة لـ"قنا - نجع حمادى – سوهاج" فقط وهى كالتالى:
 
القطار رقم "1086" والقطار رقم "1082" سعر التذكرة 450 جنيها للزوجى و785 جنيها للفردى.
 
القطار رقم 86، سعر التذكرة للفردى 685 جنيها، و450 جنيها للزوجى.
 

قطارات السكة الحديد

قطارات النوم

عربات النوم

حجز قطارات النوم



الموضوعات المتعلقة

تخفيض تذاكر جميع القطارات بما فيها المكيفة والنوم 50% لذوى الإعاقة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:59 م

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:00 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:00 ص

أكبر محطة تبادلية على خط القطار السريع.. 11 ألف متر وتضم جراجات ومناطق تجارية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 ص

تعديل مواعيد بعض القطارات على خطى (طنطا ـ شربين) و(سيدى جابر ـ شربين) والعكس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:32 م

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات فى عدد من الخطوط.. التفاصيل

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:44 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:58 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:00 ص

أكبر محطات القطار السريع.. عمل لا يتوقف فى محطة العاصمة الإدارية "فيديو"

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة