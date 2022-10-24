تعرف على قيمة تذاكر قطارات النوم ومواعيد قيامها

كتب ــ سيد الخلفاوى

تعتبر قطارات النوم التي تمتلكها هيئة السكك الحديد هي أفخم الخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك الأعلى سعرا، ونعرض فى النقاط التالية مواعيد وقيمة تذاكر قطارات النوم بالسكة الحديد.

تشغل السكة الحديد 3 قطارات نوم أرقامها "1086 و1082، و86 "، وكل الخدمات المقدمة بهذه القطارات على مستوى واحد ويختلف سعر القطار حسب موعده، مع العلم أن تذكرة الطفل من 4 لـ9 سنوات تقل 50 جنيها عن الفرد العادى بأى قطار نوم.

-القطار رقم 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، وثمن التذكرة للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيه، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد.

-القطار 1082 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 9.00 مساء، وثمن التذاكر للفردى "يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده" 850 جنيها، وثمن التذكرة للزوجى 550 جنيها للفرد، وهى نفس سعر تذاكر القطار رقم 1086.

-القطار رقم 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء، وثمن التذكرة للفردى 750 جنيها والزوجى 500 جنيه .

-تختلف أسعار تذكرة الركوب إذا كان الحجز من القاهرة لـ"قنا - نجع حمادى – سوهاج" فقط وهى كالتالى:

القطار رقم "1086" والقطار رقم "1082" سعر التذكرة 450 جنيها للزوجى و785 جنيها للفردى.

القطار رقم 86، سعر التذكرة للفردى 685 جنيها، و450 جنيها للزوجى.