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تصديرى الهندسية: المؤتمر الاقتصادى يستعرض حلول النهوض بالصناعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:54 ص
تصديرى الهندسية: المؤتمر الاقتصادى يستعرض حلول النهوض بالصناعة مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

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أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن عقد المؤتمر الاقتصادي يستهدف عرض التحديات التي تواجه الصناعة والتوصل إلي حلول لدعم المصانع المصدرة والمساهمة في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادي  إلي عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلي أن المصانع المصدرة تحتاج إلي السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يتطلب الخروج بتوصيات لخفض تكاليف الإنتاج.

وشددت، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي أمس الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي الوزارات والجهات المعنية ورجال الأعمال والبرلمان


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