تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة

إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

تشكلت اللجنة العامة المشرفة على إجراء الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، بكافة مراحلها برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وعضوية المستشارين دكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، ويوسف عثمان، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ومحسن مبروك، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف السابق.

كما قرر المستشار شوكت تشكيل لجنة لفحص الطعون الانتخابية والشكاوى والاعتراض من ثلاثة من أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدمهم ويفصل فيها في خلال 24 ساعة من وقت تقديمها بقرار مسبب يخطر به ذوي الشأن ويرفق بمحضر أعمال لجنة الإشراف على الانتخابات، وتتلقى الأمانة الفنية طلبات الاعتراض أو الطعن على طلبات الترشيح خلال فترة تقديم طلبات الترشح واليوم التالي لانتهاء مواعيد قبول طلبات الترشح، وتدرج الطعون أو الشكاوى أو الاعتراض في السجل المعد لذلك.

وتصدر اللجنة المشرفة على الانتخابات قراراتها بشأن تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية واللجان الفنية للانتخابات، وتحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات مواعيد التقدم للترشح في الفترة المعلن عنها وكيفية تقديمها وإجراءاتها وإعلان كشوف المرشحين الذين توافرت لهم الشروط القانونية فور انتهاء مواعيد الطعن أو الاعتراض.