تخفيض تذاكر جميع القطارات بما فيها المكيفة والنوم 50% لذوى الإعاقة

كتب محمود راغب

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على استجابته لمطالب المجلس فيما يخص انفاذ وتفعيل نص المادة 30 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تنص على " تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات".

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس قد أرسل أكثر من مخاطبة للوزارة وهيئة السكة الحديد تتعلق بتفعيل نص المادة عالية، وبالفعل استجابت الوزارة والهيئة لهذا الأمر على أكثر من مرحلة والتي كان آخرها القرار الشامل والمتعلق بتخفيض قيمة تذاكر جميع القطارات بما فيها القطارات المكيفة والنوم 50% لذوي الإعاقة ومرافقيهم.

وتهيب المشرف العام على المجلس، في هذا البيان بالوزارة ضرورة تدريب العاملين داخل شبابيك التذاكر بكافة المحطات على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام والعمل بهذه التعليمات التي خرجت من الوزارة والهيئة وأقرها القانون، مع ضرورة السماح لذوي الإعاقة بجميع انواعها الحجز بالكارنيه الأبيض الورقي الساري لحين فتح المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والخاصة بالاعاقات الخفيفة، وذلك بعد رصد رفض عدد كبير من موظفي شبابيك التذاكر في المحافظات الحجز بالكارنيه الورقي، والتصميم على تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة رغم عدم فتح المرحلة الجديدة إلى الآن.