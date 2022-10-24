تحطم 3 سيارات في انهيار جزئي لعقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

تحطمت 3 سيارات في انهيار جزئي لعقار بمنطقة لوران التابعة لحي شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية أو حالات وفاة، حيث إن العقار صادر له قرار ترميم منذ 30 عاما ولم يتم تنفيذه.

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بانهيار جزئي لعقار شرق الإسكندرية، ما تبعه إشارة إلى حي شرق الإسكندرية.

وتبين سقوط أجزاء من عقار رقم 2 من شارع الألفي من طريق الجيش شرقا، حيث تلاحظ سقوط بلكونة الدور الثاني علوي من العقار المكون من أرضي و4 أدوار علوية، بالإضافة إلى 3 طوابق أخرى دون بلكونات، ناهيك عن جزء داخلي بالثامن.

واتضح أن والعقار باسم «فيروز. م. ح» واولاده وصادر له قرار ترميم رقم 674 لسنه 1992 عن إزالة جزء الثامن والسابع علوي وترميم باقي العقار ولم يتم تنفيذه.

وأثبتت المعاينة وجود تلفيات في عدد 3 سيارات، مؤكدين على عدم وجود إصابات بشرية مع إحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ الازم.