"تحسين السلالات بالتلقيح الصناعي" ورشة عمل للطب البيطرى في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم متولى، وكيل مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، تنطيم ورشة عمل لمناقشة آخر المستجدات للمشروع القومى للتحسين الوراثى للماشية وتمصير السلالات الأجنبية فى حضور الدكتور بركات محمد على المدير العام لإدارة التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرى إدارات "التلقيح الاصطناعى، الرعاية التناسلية، الإرشاد، المراجعة الداخلية والحوكمة، التخطيط، مسئول حياة كريمة بالمديرية"، ورؤساء أقسام الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعى بالإدارات الخارجية وذلك بقاعه الاجتماعات بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن الورشة تأتى استمراراً لمجهودات المديرية فى عقد المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل لأطباء التناسليات والتلقيح الاصطناعى لرفع كفاءتهم الفنية والعملية ومواكبة التطور العلمى المتواصل فى هذا المجال الدقيق، ولتنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى لتحسين السلالات المصرية وتمصير السلالات الأجنبية من الماشية الأجنبية عالية الإنتاجية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الدكتور بركات محمد المدير العام لإدارة التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ألقى محاضرة عن جهود الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإنجاح المشروع القومى لتحسين سلالات الماشية وكذلك إنجازات المديرية فى إطار المشروع وآليات تطوير الأداء ورفع الكفاءة لتحقيق أهداف المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية والمعوقات والمشاكل والإجراءات المتخذة لحلها كما قام بعرض الأساسيات الفنية الحديثة لإنجاح عملية التلقيح الاصطناعى لتحقيق أعلى إنتاجية.

شهدت فعاليات ورشة العمل تكريم المتميزين من أطباء التلقيح الاصطناعى بالمديرية وأقسام التلقيح الاصطناعى والتناسليات بالإدارات الخارجية لجهودهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ذلك فى إطار الجهود المبذول لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلى وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.