تحسن جودة التعليم.. ارتفاع تصنيف مصر عالميا لـ42 ضمن 73 دولة

وضعت الدولة التعليم ضمن أولوياتها منذ 2014، حيث عملت على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الوطن وتوفير تعليم بجودة عالية، وانعكس ذلك فى تحسن وضع مصر فى تصنيفها على مستوى العالم بشأن التعليم.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أشار التصنيف الصادر عن شركة Report World & News US إلى أن ترتيب مصر جاء فى المركز 42 من بين 73 دولة على مستوى العالم، وفى المركز الثالث عربيا بعد قطر والإمارات عام 2020، مقارنة بالمركز 51 فى عام 2019.

وبالنسبة للجامعات ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى التصنيفات العالمية، كما ارتفع عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليبلغ 186( بين الحصول على الاعتماد أو تجديده عام 2020، وذلك مقارنة ب 31 فقط عام 2016 ،كما ارتفع عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد من 6 مدارس فقط قبل عام 2014، إلى 30 مدرسة عام 2018.