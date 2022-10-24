تحرير وتنفيذ 65 محضر إزالة فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة إسنا

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 14 محضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول و 4 محضر نظافة عامة، وعدد 11 مضبوطات اخرى، وتنفيذ 31 إزالة إدارية، وشارك في الحملة اللواء محمد الدهشان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة المرافق، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ، وعبد الدايم تحسين مسئول الإشغالات بالمركز.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضرورة رفع الإشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع والتواصل الدائم مع المواطنين.

فيما تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات حي شمال بالوردية الليلية تنفيذ حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من نقاط التجميع ونظافة نجع النوافل، ومن اول نجع بدران بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، وفي حي المطار تم تنفيذ حملة نظافة على مدار يومان متتاليان بعدد (2) قلاب شملت دواخل وحواري الزناقطة الشرقية والغربية والعوابد والقصاصين والعتامين ونجوع غنيم وعطيتو وعبد العاطى وريان والمخرشمين.