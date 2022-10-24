بوب ودوارد: ترامب خطير ويمثل تهديدا للديمقراطية والرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قال الكاتب الصحفى الأمريكي المخضرم بوب ودوارد إنه يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطير وتهديد للديمقراطية وللرئاسة.

ويروج ودوارد، الذى كان أول من فجر قضية "ووتر جيت" فى صحيفة واشنطن بوست، لكتابه الصوتى القادم " شرائط ترامب" 20 مقابلة أجراها بوب ودوارد مع الرئيس دونالد ترامب"، والتي تشمل التسجيلات الكامل للمقابلات العشرين التي اجراها مع ترامب.

وفى مقابلة أجراها ودوارد مع قناة CBS، قال إن ترامب هو الرجل غير المناسب للمنصب، والآن أدرك، بعد عامين، أن كل ما حدث فى يوم 6 يناير 2021، دفعه إلى استنتاج أنه ليس فقط الرجل غير المناسب للمنصب، ولكنه خطير وهو تهديد للديمقراطية، وتهديد للرئاسة لأنه لا يفهم الالتزامات الأساسية التي تاتى مع المنصب".

وفى مقال بصحيفة واشنطن بوست، كتب ودوارد يقول إن ترامب لا يزال يمثل تهديدا للديمقراطية الامريكية. وتابع قائلا إن الكتاب القادم لا يترك مجالا للشك بأنه بعد أربع سنوات فى الرئاسة، تعلم ترامب أين يأتى نفوذ السلطة، وأن السيطرة الكاملة تعنى تدشين شديدى الولاء فى مناصب حكومية رئيسية ومناصب البيت الأبيض.

وتظهر التسجيلات الآن أن ترامب قاد ولا يزال يقود مؤامرة تحريضية لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، والتي تعد فعليا محاولة لتدمير الديمقراطية. ورأى ودوارد أن ترامب يذكر بمدى سهولة كسر الأشياء التي لا تفهمها، الديمقراطية والرئاسة.

وقال الكاتب الأمريكي الشهير فى مقابلته مع سى بى إس أنه يندم لأنه لم يسأل ترامب مزيدا من الأسئلة عن رفضه مغادرة البيت الأبيض، مع رفض ترامب التعليق لودوارد على القضية قبل انتخابات 2020.