اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوب ودوارد: ترامب خطير ويمثل تهديدا للديمقراطية والرئاسة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:43 ص
بوب ودوارد: ترامب خطير ويمثل تهديدا للديمقراطية والرئاسة ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى الأمريكي المخضرم بوب ودوارد إنه يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطير وتهديد للديمقراطية وللرئاسة.

ويروج ودوارد، الذى كان أول من فجر قضية "ووتر جيت" فى صحيفة واشنطن بوست، لكتابه الصوتى القادم " شرائط ترامب" 20 مقابلة أجراها بوب ودوارد مع الرئيس دونالد ترامب"، والتي تشمل التسجيلات الكامل للمقابلات العشرين التي اجراها مع ترامب.

وفى مقابلة أجراها ودوارد مع قناة CBS، قال إن ترامب هو الرجل غير المناسب للمنصب، والآن أدرك، بعد عامين، أن كل ما حدث فى يوم 6 يناير 2021، دفعه إلى استنتاج أنه ليس فقط الرجل غير المناسب للمنصب، ولكنه خطير وهو تهديد للديمقراطية، وتهديد للرئاسة لأنه لا يفهم الالتزامات الأساسية التي تاتى مع المنصب".

وفى مقال بصحيفة واشنطن بوست، كتب ودوارد يقول إن ترامب لا يزال يمثل تهديدا للديمقراطية الامريكية. وتابع قائلا إن الكتاب القادم لا يترك مجالا للشك بأنه بعد أربع سنوات فى الرئاسة، تعلم ترامب أين يأتى نفوذ السلطة، وأن السيطرة الكاملة تعنى تدشين شديدى الولاء فى مناصب حكومية رئيسية ومناصب البيت الأبيض.

وتظهر التسجيلات الآن أن ترامب قاد ولا يزال يقود مؤامرة تحريضية لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، والتي تعد فعليا محاولة لتدمير الديمقراطية. ورأى ودوارد أن ترامب يذكر بمدى سهولة كسر الأشياء التي لا تفهمها، الديمقراطية والرئاسة.

وقال الكاتب الأمريكي الشهير فى مقابلته مع سى بى إس أنه يندم لأنه لم يسأل ترامب مزيدا من الأسئلة عن رفضه مغادرة البيت الأبيض، مع رفض ترامب التعليق لودوارد على القضية قبل انتخابات 2020.

 

 


بوب ودوارد

انتخابات 2020

دونالد ترامب

الديمقراطية الامريكية



الموضوعات المتعلقة

نائبة بالكونجرس: ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى سيحطم الحزب الجمهوري

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 ص

ترامب: قد يتعين على الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى فى 2024

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:10 م

ترامب: فزت مرتين فى سباق الرئاسة وسأفعلها مجددا على الأرجح

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:00 ص

نيويورك VS ترامب.. الرئيس السابق يواجه 4 قضايا بالولاية.. الاعتداء الجنسى والاحتيال الضريبى و"وثائق مارالاجو" ضمن القائمة.. "CBS": دونالد دفع بالتعديل الخامس 400 مرة فى إحداها.. وخبراء يحذرون من "تكتيك التأخير"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة