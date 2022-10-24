ولفت موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكي إلى أن تصريحات بايدن تأتي بعد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) من أن بعض الولايات الأمريكية، خاصة التي ستشهد معارك انتخابية أكثر حدة، قد يواجه فيها العاملون بالانتخابات تهديدات خلال انتخابات التجديد النصفي التي ستقام في نوفمبر المقبل.



وأشار بايدن في تصريحات تلفزيونية -نقلها موقع "أكسيوس"- إلى أن "روح الدولة يتمحور حول فكرة أن العدالة والاحترام والأمانة هي (صفات) موجودة في أغلبية أفراد الشعب الأمريكي".



وقال بايدن: "لقد مررنا بهذا (الموقف) من قبل.. نحن نشهد واحدا من المنعطفات التاريخية، حيث بلغنا نقطة نشهد فيها انقساما كبيرا"، مضيفا أنه لا شيء يأتي بشكل تلقائي فيما يخص الديمقراطية.



وأعرب بايدن عن تفائله بأن الأمريكيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في نوفمبر المقبل، قائلا: "في 2020، على سبيل المثال، الذين ظهروا للتصويت كانوا أكثر عددا من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي.. وأعتقد أنهم سيفعلونها مجددا".