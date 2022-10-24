اليوم السابع
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انهيار جزء من بلكونة عقار بالشرقية دون وقوع إصابات

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:19 ص
انهيار جزء من بلكونة عقار بالشرقية دون وقوع إصابات جانب من الإنهيار
الشرقية فتحية الديب

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انهار جزء من شرفة وحدة سكنية بعقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة  من قسم ثانى الزقازيق، بانهيار جزء شرفة بلكونة بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة القومية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.





 


انهيار بلكونة

قسم ثانى الزقازيق

منطقة القومية

الشرقية



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