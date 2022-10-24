انهيار جزء من بلكونة عقار بالشرقية دون وقوع إصابات

انهار جزء من شرفة وحدة سكنية بعقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من قسم ثانى الزقازيق، بانهيار جزء شرفة بلكونة بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة القومية.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
انهيار جزء من بلكونة عقار بالشرقية دون وقوع إصاباتالإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:19 ص
جانب من الإنهيار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهار جزء من شرفة وحدة سكنية بعقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
الموضوعات المتعلقة
مدير أمن الشرقية يقود حملة لإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضانالثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:14 م
أمن الشرقية يلقى القبض على متهمين بقتل عامل بسبب رفضه خطوبة ابنتهالسبت، 20 أغسطس 2022 07:56 م
أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل شاب بطلق نارىالجمعة، 19 أغسطس 2022 09:16 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة