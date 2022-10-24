انتخابات الرئاسة فى سلوفينيا.. إعادة بين "لوجار" و"موزار"

وكالات

يواجه المرشحان الرئاسيان الأبرز في سلوفينيا بعضهما البعض في جولة إعادة الشهر المقبل، لعدم حصول أي منهما على التأييد الكافي للفوز مباشرة يوم الأحد.

واحتل الصدارة السياسي اليميني أنجي لوجار، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، وسيواجه في جولة الإعادة المحامية ناتاشا بيرك موزار، وهي سياسية مستقلة، في 13 نوفمبر المقبل.

وحسب موقع العين، قالت لجنة الانتخابات الوطنية إنه بعد فرز 99.39% من الأصوات فإن لوجار يتصدر بعد حصوله على 33.92% من الأصوات، وحلت بيرك موزار ثانية بحصولها على 26.89%.

وتعهد لوجار ليلة الأحد من بين أمور أخرى "بعدم التسامح مع الفساد".

وكان من الواضح أن أيا من المرشحين السبعة لمنصب الرئيس- وهو منصب شرفى ورمزي إلى حد كبير- لن يحقق الأغلبية المطلقة اللازمة بعد فرز معظم أصوات الناخبين مساء يوم الأحد في الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

وشكلت الانتخابات خيبة أمل لحكومة يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء روبرت جولوب، الذي تولى السلطة في مايو الماضي.

وجاء المرشح الرئاسي ميلان برجليز، المدعوم من حزب حركة الحرية الذي يتزعمه جولوب، في المركز الثالث بحصوله على 15.43 % من الأصوات.

وأشار جولوب في وقت متأخر من مساء الأحد إلى أنه سيدعم بيرك موزار في الجولة الثانية.